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Защитник «Милана» Калабрия перенес операцию и пропустит около месяца

20:16
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Защитник «Милана» Давиде Калабрия перенес операцию на мениске правого колена, сообщает официальный сайт клуба. Игрок правого фланга обороны был успешно прооперирован в клинике «Ла Мадоннина». По данным пресс-службы «Милана» он будет восстанавливаться примерно 30 дней.

Калабрия в нынешнем сезоне провел 32 матча и забил 2 мяча.

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