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Сегодня, 14:33

Защитник «Милана» Габбиа продлит контракт с клубом до 2029 года

Руслан Минаев
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«Милан» договорился с защитником Маттео Габбиа о продлении контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет действовать до лета 2029 года. Действующий контракт истекает летом 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего итальянца в 12 миллионов евро.

В этом сезоне Габбиа забил 1 гол в 7 матчах за «Милан» во всех турнирах.

ФК Милан
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