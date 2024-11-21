Защитник «Милана» Габбиа продлит контракт с клубом до 2029 года

«Милан» договорился с защитником Маттео Габбиа о продлении контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет действовать до лета 2029 года. Действующий контракт истекает летом 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего итальянца в 12 миллионов евро.

В этом сезоне Габбиа забил 1 гол в 7 матчах за «Милан» во всех турнирах.