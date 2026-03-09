Эступиньян — о победном голе в миланском дерби: «Он самый важный в моей карьере»

Защитник «Милана» Первис Эступиньян прокомментировал свой победный гол в матче 28-го тура чемпионата Италии с «Интером» (1:0).

«Да, это самый важный гол в моей карьере. Мы усердно работали на этой неделе, и это результат. Тренер дал конкретную установку — входить в свободные зоны, и она сработала. Мы усердно работали над этим всю неделю, тренер сказал мне идти в атаку, и я выбрал правильный момент», — цитирует 28-летнего эквадорца DAZN.

Эступиньян играет за «Милан» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 в 18 матчах он забил гол и сделал результативную передачу.

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