Эступиньян — о победном голе в миланском дерби: «Он самый важный в моей карьере»
Защитник «Милана» Первис Эступиньян прокомментировал свой победный гол в матче 28-го тура чемпионата Италии с «Интером» (1:0).
«Да, это самый важный гол в моей карьере. Мы усердно работали на этой неделе, и это результат. Тренер дал конкретную установку — входить в свободные зоны, и она сработала. Мы усердно работали над этим всю неделю, тренер сказал мне идти в атаку, и я выбрал правильный момент», — цитирует 28-летнего эквадорца DAZN.
Эступиньян играет за «Милан» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 в 18 матчах он забил гол и сделал результативную передачу.
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17
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18
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|Фрозиноне – Ювентус
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|Дженоа – Наполи
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|Интер – Монца
|- : -
|23.08
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|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
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|Торино – Милан
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