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9 марта, 02:11

Эступиньян — о победном голе в миланском дерби: «Он самый важный в моей карьере»

Павел Лопатко

Защитник «Милана» Первис Эступиньян прокомментировал свой победный гол в матче 28-го тура чемпионата Италии с «Интером» (1:0).

«Да, это самый важный гол в моей карьере. Мы усердно работали на этой неделе, и это результат. Тренер дал конкретную установку — входить в свободные зоны, и она сработала. Мы усердно работали над этим всю неделю, тренер сказал мне идти в атаку, и я выбрал правильный момент», — цитирует 28-летнего эквадорца DAZN.

Эступиньян играет за «Милан» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 в 18 матчах он забил гол и сделал результативную передачу.

Футболисты &laquo;Милана&raquo; Рафаэл Леау и&nbsp;Первис Эступиньян празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Интера&raquo;.Профессор Аллегри снова выиграл дерби у «Интера». Интрига в Италии жива

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ФК Милан
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