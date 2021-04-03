Защитник «Лацио» Раду стал рекордсменом по числу матчей за команду
Защитник Штефан Раду стал рекордсменом по количеству матчей в составе «Лацио», сообщает официальный Twitter команды.
Матч 29-го тура серии А против «Специи» (0:0 – после первого тайма) стал для 34-летнего румына 402-м за клуб. Он побил рекорд бывшего футболиста клуба Джузеппе Фавалли, который провел 401 игру.
Раду перешел в «Лацио» из бухарестского «Динамо» в 2008 году. За всю карьеру в чемпионате Италии он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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