Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Защитник «Лацио» Раду стал рекордсменом по числу матчей за команду

17:00
Теги:

Защитник Штефан Раду стал рекордсменом по количеству матчей в составе «Лацио», сообщает официальный Twitter команды.

Матч 29-го тура серии А против «Специи» (0:0 – после первого тайма) стал для 34-летнего румына 402-м за клуб. Он побил рекорд бывшего футболиста клуба Джузеппе Фавалли, который провел 401 игру.

Раду перешел в «Лацио» из бухарестского «Динамо» в 2008 году. За всю карьеру в чемпионате Италии он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...