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Защитник «Лацио» Раду перенес операцию на паховой грыже

18:35
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Защитник «Лацио» Штефан Раду 18 февраля успешно перенес операцию, сообщается на официальном сайте клуба.

У 34-летнего румына были проблемы с паховой грыжей. Сообщается, что операция прошла успешно.Сам игрок намерен вернутся к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдет 17 марта.

В текущем сезоне Раду провел 19 матчей за «Лацио», в которых отметился голевым пасом.

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