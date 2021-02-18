Защитник «Лацио» Раду перенес операцию на паховой грыже
18:35
Защитник «Лацио» Штефан Раду 18 февраля успешно перенес операцию, сообщается на официальном сайте клуба.
У 34-летнего румына были проблемы с паховой грыжей. Сообщается, что операция прошла успешно.Сам игрок намерен вернутся к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдет 17 марта.
В текущем сезоне Раду провел 19 матчей за «Лацио», в которых отметился голевым пасом.
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