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Защитник «Лацио» получил четырехматчевую дисквалификацию за укус соперника

8 июля 2020, 18:35
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Защитник «Лацио» Патрисио Габаррон получил дисквалификацию на четыре матча, сообщает Sportsnet.

В дополнительное время встречи с «Лечче» (1:2) Патрик укусил игрока «желто-красных» Джулио Донати. Испанский защитник получил прямую красную карточку.

Контрольно-дисциплинарный комитет серии А рассмотрел эпизод с участием 27-летнего игрока и решил отстранить его на четыре матча. Также он будет вынужден выплатить штраф в размере 10 тысяч евро.

В текущем сезоне Габбарон провел 20 матчей за «орлов», отличившись одним голом.

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