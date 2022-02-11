Защитник «Наполи» Калиду Кулибали ответил на вопросы болельщиков о его возможном уходе из итальянского клуба.

«Я счастлив столь теплому приему. Я никуда не ухожу, будьте спокойны. Я вернулся в Неаполь и теперь могу быть спокоен. Благодарен всем за поддержку, когда не был в расположении команды. Я горд находиться здесь, мне очень хорошо. И на родине в Сенегале было очень хорошо. Спасибо всем!» — цитирует Кулибали Tutto Napoli.

Ранее сообщалось, что футболист не может договориться с клубом о новом контракте, который истекает летом 2023 года. В этом сезоне 30-летний защитник провел 14 матчей в серии А, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.