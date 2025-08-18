Защитник Коко, которым интересуется «Спартак», начнет сезон в стартовом составе «Торино»
18 августа итальянский «Торино» проведет свой первый официальный матч в сезоне-2025/26. В 1/32 Кубка Италии команда Марко Барони сыграет против клуба серии В «Модена».
Защитник Сауль Коко, которого местные СМИ все лето сватают в «Спартак», начнет встречу в стартовом составе гранатовых.
Это связано с тем, что новичок команды Ардан Исмаили, которого брали на роль основного игрока, получил травму на предсезонном сборе. Теперь 28-летний албанец пропустит несколько матчей и сможет вернуться в строй только после закрытия летнего трансферного окна 1 сентября.
26-летний Коко должен заменить Исмаили в ближайших матчах: помимо Кубка, «Торино» 25 августа стартует в серии А выездной игрой против «Интера».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|8
|1
|3
|19-11
|25
|
2
|Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|
3
|Рома
|11
|8
|0
|3
|12-5
|24
|
4
|Болонья
|12
|7
|3
|2
|21-8
|24
|
5
|Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|
6
|Ювентус
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
7
|Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|
8
|Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|
9
|Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|
10
|Удинезе
|12
|4
|3
|5
|12-20
|15
|
11
|Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
12
|Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|
13
|Аталанта
|12
|2
|7
|3
|14-14
|13
|
14
|Кальяри
|12
|2
|5
|5
|12-17
|11
|
15
|Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|
16
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|5
|5
|7-14
|8
|
18
|Дженоа
|12
|1
|5
|6
|11-19
|8
|
19
|Фиорентина
|12
|0
|6
|6
|10-19
|6
|
20
|Верона
|11
|0
|6
|5
|6-16
|6
|22.11
|17:00
|Кальяри – Дженоа
|3 : 3
|22.11
|17:00
|Удинезе – Болонья
|0 : 3
|22.11
|20:00
|Фиорентина – Ювентус
|1 : 1
|22.11
|22:45
|Наполи – Аталанта
|3 : 1
|23.11
|14:30
|Верона – Парма
|- : -
|23.11
|17:00
|Кремонезе – Рома
|- : -
|23.11
|20:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|23.11
|22:45
|Интер – Милан
|- : -
|24.11
|20:30
|Торино – Комо
|- : -
|24.11
|22:45
|Сассуоло – Пиза
|- : -
|Г
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|5
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|
|
Яри Вандепутте
Кремонезе
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|9
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|6
|1
|1