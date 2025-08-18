Защитник Коко, которым интересуется «Спартак», начнет сезон в стартовом составе «Торино»

18 августа итальянский «Торино» проведет свой первый официальный матч в сезоне-2025/26. В 1/32 Кубка Италии команда Марко Барони сыграет против клуба серии В «Модена».

Защитник Сауль Коко, которого местные СМИ все лето сватают в «Спартак», начнет встречу в стартовом составе гранатовых.

Это связано с тем, что новичок команды Ардан Исмаили, которого брали на роль основного игрока, получил травму на предсезонном сборе. Теперь 28-летний албанец пропустит несколько матчей и сможет вернуться в строй только после закрытия летнего трансферного окна 1 сентября.

26-летний Коко должен заменить Исмаили в ближайших матчах: помимо Кубка, «Торино» 25 августа стартует в серии А выездной игрой против «Интера».