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Сегодня, 08:14

«Интер» предлагает Шкриньяру зарплату в 5,5 миллиона евро плюс бонусы. Защитник хочет 6,5 миллиона

«Интер» предлагает Шкриньяру зарплату в размере 5,5 миллиона евро в год
Руслан Минаев
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«Интер» сделал защитнику Милану Шкриньяру предложение о продлении контракта. По новому соглашению зарплата игрока составит 5,5 миллиона евро за сезон плюс 500 тысяч евро в виде бонусов, сообщает FCInterNews.it.

По данным источника, футболист не против подписать контракт, но просит зарплату в 6,5 миллионов евро, как у Лаутаро Мартинеса и Марсело Брозовича.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает 27-летнему словаку зарплату в 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Контракт Шкриньяра с «нерадзурри» истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне защитник сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
0
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1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
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4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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Интер – Наполи
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4.01 22:45
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Наполи

 9
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Наполи

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