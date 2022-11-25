«Интер» предлагает Шкриньяру зарплату в 5,5 миллиона евро плюс бонусы. Защитник хочет 6,5 миллиона

«Интер» предлагает Шкриньяру зарплату в размере 5,5 миллиона евро в год

«Интер» сделал защитнику Милану Шкриньяру предложение о продлении контракта. По новому соглашению зарплата игрока составит 5,5 миллиона евро за сезон плюс 500 тысяч евро в виде бонусов, сообщает FCInterNews.it.

По данным источника, футболист не против подписать контракт, но просит зарплату в 6,5 миллионов евро, как у Лаутаро Мартинеса и Марсело Брозовича.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает 27-летнему словаку зарплату в 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Контракт Шкриньяра с «нерадзурри» истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне защитник сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.