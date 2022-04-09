Защитник «Интера» де Врей выбыл на неопределенный срок

Защитник «Интера» Стефан де Врей выбыл на неопределенный срок. 30-летний защитник получил травму в матче 32-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (2:0).

По информации DAZN, у де Врея возникли проблемы с мышцами левого бедра. Голландец не вышел на второй тайм матча, его заменил Данило Д'Амброзио.

Сроки возвращения защитника не уточняются.

В сезоне-2021/22 де Врей сыграл за миланский клуб 32 матча и забил один гол.