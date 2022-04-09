Защитник «Интера» де Врей выбыл на неопределенный срок
Де Врей получил мышечную травму бедра
Защитник «Интера» Стефан де Врей выбыл на неопределенный срок. 30-летний защитник получил травму в матче 32-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (2:0).
По информации DAZN, у де Врея возникли проблемы с мышцами левого бедра. Голландец не вышел на второй тайм матча, его заменил Данило Д'Амброзио.
Сроки возвращения защитника не уточняются.
В сезоне-2021/22 де Врей сыграл за миланский клуб 32 матча и забил один гол.
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|67
|
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|31
|19
|9
|3
|65-24
|66
|
3
|Наполи
|31
|20
|6
|5
|56-23
|66
|
4
|Ювентус
|31
|17
|8
|6
|47-27
|59
|
5
|Рома
|31
|16
|6
|9
|51-35
|54
|
6
|Лацио
|31
|15
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|9
|60-46
|52
|
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|30
|14
|9
|7
|52-34
|51
|
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|Фиорентина
|30
|15
|5
|10
|49-38
|50
|
9
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|32
|12
|9
|11
|56-49
|45
|
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|31
|11
|10
|10
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|43
|
11
|Торино
|30
|10
|8
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|38
|
12
|Удинезе
|30
|8
|12
|10
|44-47
|36
|
13
|Эмполи
|32
|8
|10
|14
|41-56
|34
|
14
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|32-44
|34
|
15
|Специя
|32
|9
|6
|17
|32-54
|33
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|31
|5
|10
|16
|29-59
|25
|
18
|Дженоа
|31
|2
|16
|13
|23-48
|22
|
19
|Венеция
|30
|5
|7
|18
|25-55
|22
|
20
|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|22-69
|15
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|9.04
|16:00
|
Эмполи – Специя
|0 : 0
|9.04
|19:00
|
Интер – Верона
|2 : 0
|9.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|- : -
|10.04
|13:30
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|10.04
|16:00
|
Венеция – Удинезе
|- : -
|10.04
|16:00
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|10.04
|16:00
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|10.04
|19:00
|
Рома – Салернитана
|- : -
|10.04
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|11.04
|21:45
|
Болонья – Сампдория
|- : -
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|Г
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|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
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Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|26
|1
|6
|
|
Тео Эрнандес
Милан
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|1
|5
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