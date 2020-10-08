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Защитник «Интера» Бастони рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

16:08
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони сообщил о своем состоянии после заражения коронавирусом.

Бастони сдал положительный тест во время нахождения в составе сборной Италии до 21 года. У игрока на данный момент нет никаких симптомов.

— Спасибо за множество сообщений, которые я получил, — написал Бастони в Instagram. — Я в порядке, нахожусь в самоизоляции. До скорой встречи на Сан-Сиро, крепких объятий.

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