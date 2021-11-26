Защитник Хатебур впервые после травмы включен в состав «Аталанты»

Защитник Ханс Хатебур вошел в состав «Аталанты» на игру с «Ювентусом», сообщается на официальном сайте клуба.

27-летний футболист недавно вернулся к тренировкам с командой и возможно вернется на поле в эти выходные.

В августе 2021 года у Хатебура был диагностирован микроперелом плюсневой кости и проведена операция. Срок восстановления составил почти 3 месяца.

27 ноября «Аталанта» на выезде сыграет с «Ювентусом». Начало встречи — 20:00 по московскому времени.