Защитник Хатебур впервые после травмы включен в состав «Аталанты»
Защитник Ханс Хатебур вошел в состав «Аталанты» на игру с «Ювентусом», сообщается на официальном сайте клуба.
27-летний футболист недавно вернулся к тренировкам с командой и возможно вернется на поле в эти выходные.
В августе 2021 года у Хатебура был диагностирован микроперелом плюсневой кости и проведена операция. Срок восстановления составил почти 3 месяца.
27 ноября «Аталанта» на выезде сыграет с «Ювентусом». Начало встречи — 20:00 по московскому времени.
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