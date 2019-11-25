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Защитник «Фиорентины» Пеццела получил перелом скулы во второй раз за полтора года

09:38
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Защитник «Фиорентины» Херман Пеццела сломал скулу в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (0:1).

Аргентинский защитник получил травму в борьбе с Самуэлем Ди Кармине, который забил единственный гол. Пеццела покинул поле на четвертой минуте.

В мае 2018 года Пеццела уже получал перелом той же самой скулы.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 12 матчей серии А и забил один гол.

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