Защитник «Фиорентины» Пеццела получил перелом скулы во второй раз за полтора года
09:38
Защитник «Фиорентины» Херман Пеццела сломал скулу в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (0:1).
Аргентинский защитник получил травму в борьбе с Самуэлем Ди Кармине, который забил единственный гол. Пеццела покинул поле на четвертой минуте.
В мае 2018 года Пеццела уже получал перелом той же самой скулы.
В текущем сезоне 28-летний защитник провел 12 матчей серии А и забил один гол.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...