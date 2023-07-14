Защитник «Эмполи» Паризи перешел в «Фиорентину»
«Фиорентина» объявила о подписании защитника «Эмполи» Фабиано Паризи.
Паризи выступал за «Эмполи» с 2020 гола. 22-летний итальянец провел за команду 81 матч, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
По данным Transfermarkt, флорентийцы заплатили за переход защитника 10 миллионов евро.
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|Наполи
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2
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
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|0-0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Фиорентина
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|0
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|0-0
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9
|Болонья
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|0
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|0-0
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10
|Торино
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|0
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|0-0
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11
|Монца
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Кальяри
|0
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|0
|0
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36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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