Защитник «Эмполи» Паризи перешел в «Фиорентину»

«Фиорентина» объявила о подписании защитника «Эмполи» Фабиано Паризи.

Паризи выступал за «Эмполи» с 2020 гола. 22-летний итальянец провел за команду 81 матч, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

По данным Transfermarkt, флорентийцы заплатили за переход защитника 10 миллионов евро.