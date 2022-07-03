Защитник «Брайтона» Эстигор близок к переходу в «Наполи»

Защитник «Брайтон» Лео Эстигор близок к переходу в «Наполи», утверждает журналист Николо Скира.

По информации источника, неаполитанцы предложили 5 миллионов евро за 22-летнего норвежца, сам футболист может подписать контракт до конца июня 2027 года.

Вторую половину сезона-2021/22 Эстигор провел в «Дженоа» на правах аренды. На его счету 1 гол в 14 матчах за команду.