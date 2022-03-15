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Защитник «Беневенто» Глик был доставлен в больницу после столкновения в матче с «Брешией»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Беневенто» Камиль Глик был покинул поле на носилках.
Фото Twitter

«Беневенто» в матче 30-го тура серии B сыграл вничью с «Брешией» со счетом 2:2.

На 81-й минуте встречи защитник «Беневенто» Камиль Глик получил сильный удар в голову после того, как соперник попытался пробить через себя. 34-летнему поляку оказали медицинскую помощь, однако он не смог продолжить матч и был доставлен на машине скорой помощи в больницу. Сообщается, что Глик находится в сознании.

В текущем сезоне защитник сборной Польши провел 22 матча за «Беневенто» в серии B, в которых заработал 2 желтые и 2 красные карточки.

Камиль Глик
ФК Беневенто
серия B
0
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