Защитник «Аталанты» Ромеро заразился коронавирусом

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Football Italia. Таким образом, он пропустит завтрашнюю игру с «Лацио».

Болезнь у игрока проходит бессимптомно. Он отправился на самоизоляцию. Матч «Аталанта» — «Лацио» начнется в 17.00 по московскому времени.

22-летний аргентинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Аталанту». В его активе два гола и четыре голевые передачи.