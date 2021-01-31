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Защитник «Аталанты» Ромеро заразился коронавирусом

00:07
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Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Football Italia. Таким образом, он пропустит завтрашнюю игру с «Лацио».

Болезнь у игрока проходит бессимптомно. Он отправился на самоизоляцию. Матч «Аталанта» — «Лацио» начнется в 17.00 по московскому времени.

22-летний аргентинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Аталанту». В его активе два гола и четыре голевые передачи.

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