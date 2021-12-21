Защитник «Аталанты» о Малиновском: «Как игрок он дерьмо. Шучу, он феноменальный»
12:42
Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур рассказал, что думает о своем одноклубнике, полузащитнике Руслане Малиновском.
«Малиновский? Как игрок он дерьмо, шучу! Он важный футболист команды, его левая нога феноменальна. Он сильный и мощный игрок. Когда у него мяч под левой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет», — цитирует Хатебура Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал pressing.
В этом сезоне 28-летний футболист провел 16 матчей в серии А, забив 4 гола и сделав 1 ассист.
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