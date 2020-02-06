Защитник «Аталанты»: «Матч против «Валенсии» будет прекрасен»

Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур высказался о предстоящем матче против «Валенсии» в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Игра состоится 19 февраля в Бергамо.

— Это будет важный месяц, так как мы сыграем важный матч против «Ромы» дома. Но игра с «Валенсией» будет важнее, она будет прекрасной, — цитирует 26-летнего нидерландца Football Italia.

«Аталанта» стала первой в истории Лиги чемпионов, кому удалось квалифицироваться в плей-офф с тремя поражениями в групповом турнире.