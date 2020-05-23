Защитник «Аталанты» Кастань заявил, что хочет попробовать себя в АПЛ

Защитник «Аталанты» Тимоти Кастань заявил, что хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Англии.

— В целом, я счастлив в Италии, жизнь тут не сильно отличается от Бельгии, единственная разница — язык, — приводит RTBF слова Кастаня. — Впрочем, по правде сказать, если бы я выбирал, где продолжить карьеру, то выбрал бы Англию. Мне нравится стиль игры в АПЛ, но у меня нет любимой команды. Там все хороши.

На счету Кастаня 2 гола и 2 результативных передачи в 19 матчах за «Аталанту» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего бельгийца в 16 миллионов евро. Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Лестер».