Защитник «Аталанты» Гозенс проходит медосмотр для перехода в «Интер»

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс проходит медицинское обследование для перехода в «Интер», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в ближайшие часы 27-летний немец подпишет контракт с новым клубом.

Update #Gosens: He is completing the medical check right now. In one hour he could sign his contract at @Inter. @SkySports #Inter ??? — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 27, 2022

Вчера, 26 января, сообщалось, что «Интер» согласовал аренду Гозенса до конца сезона-2021/22 с опцией выкупа за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел 8 матчей за «Аталанту», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.