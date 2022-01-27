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Сегодня, 13:20

Защитник «Аталанты» Гозенс проходит медосмотр для перехода в «Интер»

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс проходит медицинское обследование для перехода в «Интер», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в ближайшие часы 27-летний немец подпишет контракт с новым клубом.

Вчера, 26 января, сообщалось, что «Интер» согласовал аренду Гозенса до конца сезона-2021/22 с опцией выкупа за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел 8 матчей за «Аталанту», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Робин Гозенс
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Джованни Симеоне

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