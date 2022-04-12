Защитник «Арсенала» Пабло Мари заявил, что хочет остаться в «Удинезе»

Защитник «Арсенала» Пабло Мари, выступающий за «Удинезе» на правах аренды, заявил, что хотел бы остаться в итальянском клубе.

«Я бы хотел остаться в «Удинезе». У меня контракт с «Арсеналом» до 2024 года, но я счастлив в итальянской команде», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Мари.

«Удинезе» арендовал 28-летнего Мари у «Арсенала» в январе 2022 года без права выкупа. Испанец принял участие в 8 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.