La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат игроков серии A. Российский новичок «Аталанты» Алексей Миранчук получает 1,5 миллиона евро в год. Это пятая по величине зарплата в клубе.

Примечательно, что столько же, сколько Миранчук, в «Ювентусе» получает вратарь Джанлуиджи Буффон, а в «Милане» — Тео Эрнандес.

В «Дженоа», «Парме» или «Сампдории» Миранчук с такой зарплатой был бы самым высокооплачиваемым футболистом.

Узбекский форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов, перешедший летом из «Ростова», получает чуть меньше — 1,3 миллиона евро. Это второй результат в клубе после Милана Баделя. Зарплата форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы — на 100 тысяч евро меньше (1,2 миллиона).