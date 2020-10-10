Зарплаты серии A: Миранчук получает как Буффон, Шомуродов — больше Квальяреллы
La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат игроков серии A. Российский новичок «Аталанты» Алексей Миранчук получает 1,5 миллиона евро в год. Это пятая по величине зарплата в клубе.
Примечательно, что столько же, сколько Миранчук, в «Ювентусе» получает вратарь Джанлуиджи Буффон, а в «Милане» — Тео Эрнандес.
В «Дженоа», «Парме» или «Сампдории» Миранчук с такой зарплатой был бы самым высокооплачиваемым футболистом.
Узбекский форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов, перешедший летом из «Ростова», получает чуть меньше — 1,3 миллиона евро. Это второй результат в клубе после Милана Баделя. Зарплата форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы — на 100 тысяч евро меньше (1,2 миллиона).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.