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Зарплата Балотелли может вырасти в четыре раза

12:19
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Зарплата нападающего «Брешии» Марио Балотелли может вырасти в четыре раза, информирует Corriere della Sera. Сейчас 29-летний итальянец зарабатывает 1 миллион евро в год.

Если в этом сезоне он забьет не менее 15 голов, а «Брешия» останется в серии А, то оклад вырастет до 4 миллионов.

При этом если «Брешия» вылетит во вторую лигу, то контракт с Балотелли будет автоматически расторгнут.

Кроме того, в контракте есть пункт, согласно которому Балотелли может уйти бесплатно, если полусит предложение от топ-клуба.

«Брешия» сейчас занимает 17-е место в таблице чемпионата Италии.

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