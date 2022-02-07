Закария забил свой первый гол за «Ювентус» в дебютном матче

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария отметился голом в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Вероны». Это первый мяч и первый гол швейцарца за новую команду. Ранее он перешел из «Боруссии» (Менхенгладбах).

На данный момент счет матча — 2:0 в пользу «Юве». Первый мяч забил еще один новичок команды Душан Влахович. Серб отличился на 13-й минуте. Закария забил на 61-й.

В случае победы «Юве» наберет 45 очков и выйдет на четвертое место в серии А.