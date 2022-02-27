Закария может пропустить 2 недели из-за травмы бедра

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария может пропустить 2 недели из-за травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

25-летний швейцарец был заменен на 37-й минуте матча 27-го тура чемпионата Италии против «Эмполи» (3:2). Сообщается, что у футболиста повреждение приводящей мышцы левого бедра.

Закария присоединился к «Ювентусу» в конце января. На его счету 1 гол в 5 матчах за новую команду.