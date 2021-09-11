Южноамериканские игроки «Фиорентины» могут не успеть вернуться из своих сборных на матч против «Аталанты»
Игроки «Фиорентины», выступавшие за южноамериканские сборные, могут пропустить матч 3-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», сообщает Radio Bruno.
По сведениям источника, рейс игроков Чили и Аргентины был задержан на три часа, что может повлиять на стыковочный рейс из Мадрида в Италию. Встречу могут пропустить Эрик Пулгар, Лукас Мартинес Кварта и Николас Гонсалес.
Отметим, российский форвард «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на матч.
Встреча «Аталанта» — «Фиорентина» пройдет в Бергамо сегодня, 11 сентября, и начнется в 21:45 мск.
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