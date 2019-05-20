"Ювентусу" вручили чемпионский кубок. Фото, видео

"Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой" (1:1) в матче 37-го тура чемпионата Италии. После этой игры команде был вручен кубок за победу в серии А. "Старая синьора" досрочно обеспечила себе чемпионство.
THE BIG #W8NDERFUL MOMENT! 🏆🎉 pic.twitter.com/QBo1wyiv3d– JuventusFC (@juventusfcen) 19 мая 2019 г.
Ранее стало известно, что "Юве" по окончании сезона покидают главный тренер Массимилиано Аллегри и защитник Андреа Барцальи. Команда устроила им особый прием.
Grazie. 👏👏👏#W8NDERFUL pic.twitter.com/FY0VuTJYE9– JuventusFC (@juventusfcen) 19 мая 2019 г.
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😂 @MarioMandzukic9 with his best @Cristiano impression! 💪#W8NDERFUL pic.twitter.com/e2atfLHo9U– JuventusFC (@juventusfcen) 19 мая 2019 г.
🏆👏👏⚫⚪❤ #W8NDERFUL pic.twitter.com/Pje73vERqP– JuventusFC (@juventusfc) 19 мая 2019 г.
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