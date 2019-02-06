"Ювентуса" продал Стураро в "Дженоа" за 19 миллионов

Полузащитник "Ювентуса" Стефано Стураро стал игроком "Дженоа", информирует официальный сайт туринского клуба.

В январе стороны заключили договор об аренде 25-летнего итальянца. За полноценный трансфер "Ювентус" получит 19 миллионов евро, которые будут выплачены в течение четырех лет.

Стураро является воспитанником "Дженоа", а в "Ювентус" он перешел в 2014 году.

В прошлом году Стураро перешел в "Спортинг" на правах аренды, однако из-за травмы не провел ни одного матча в чемпионате Португалии.