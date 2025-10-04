«Ювентус» запретил трем болельщикам посещать матчи из-за расистских кричалок в адрес Маккенни

«Ювентус» запретил трем болельщикам посещать матчи из-за расистских кричалок, сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел 24 августа после матча 1-го тура серии А против «Пармы» (2:0). Оскорбительным кричалкам подвергся американский полузащитник туринцев Уэтсон Маккенни, когда тренировался на поле. Отмчается, что личности трех болельщиков удалось установить благодаря системе видеонаблюдения.

Ранее клуб уже применял подобные наказания по отношении к болельщикам после матчей против «Ромы» в декабре 2023 года и «Торино» в ноябре 2024 года.

После 5 туров «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 11 очками.