«Ювентус» заинтересован в аренде голкипера «Челси» Кепы

«Ювентус» заинтересован в заключении сделки по аренде вратаря «Челси» Кепы Аррисабалага, сообщает football.london.

По данным источника, также к 27-летнему игроку присматривается «Барселона».

В этом сезоне Кепа провел в АПЛ 4 матча, дважды отстояв на ноль. Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.