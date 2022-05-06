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Сегодня, 14:02

«Ювентус» заинтересован в аренде голкипера «Челси» Кепы

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» заинтересован в заключении сделки по аренде вратаря «Челси» Кепы Аррисабалага, сообщает football.london.

По данным источника, также к 27-летнему игроку присматривается «Барселона».

В этом сезоне Кепа провел в АПЛ 4 матча, дважды отстояв на ноль. Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://www.football.london/chelsea-fc/transfer-news/rice-kounde-pulisic-chelsea-rebuild-23876755
Кепа Аррисабалага
Футбол
ФК Челси
ФК Ювентус
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 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Салернитана 35 7 8 20 31-72 28
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 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
20
 Венеция 35 5 7 23 29-65 22
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6.05 19:45
Интер – Эмполи
 - : -
6.05 22:00
Дженоа – Ювентус
 - : -
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Торино – Наполи
 - : -
7.05 19:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
7.05 21:45
Лацио – Сампдория
 - : -
8.05 13:30
Специя – Аталанта
 - : -
8.05 16:00
Венеция – Болонья
 - : -
8.05 19:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
8.05 21:45
Верона – Милан
 - : -
9.05 21:45
Фиорентина – Рома
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
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Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
П
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 10
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Итан Ампаду

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Венеция

 27 1 10
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