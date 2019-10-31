«Ювентус» вырвал победу «Дженоа» благодаря голу Роналду на 95-й минуте

«Ювентус» обыграл «Дженоа» в матче 10-го тура чемпионата Италии (2:1). Победный гол на 95-й минуте забил Криштиану Роналду, реализовав пенальти.

Туринская команда вышла на первое место в турнирной таблице и опережает «Интер» на 1 очко. «Дженоа» идет на 17-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

«Ювентус» — «Дженоа» — 2:1 (1:1)

Голы: Бонуччи, 36 (1:0). Куаме, 40 (1:1). Криштиану Роналду, 90+6 — с пенальти (2:1).

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Сандру, Ругани, Матюиди (Рэмси, 61), Хедира (Рабьо, 61), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала, Бернардески (Дуглас Коста, 79).

«Дженоа»: Раду, Сапата, Анкерсен, Гильоне, Ромеро, Шене, Кассата, Агудело (Радованович, 84), Пандев (Синан Гюмюш, 68), Пинамонти, Куаме (Санабрия, 81).

Предупреждения: Кассата, 4. Бентанкур, 28. Ругани, 38. Пандев, 56. Рабьо, 76. Бонуччи, 89.

Удаления: Кассата, 51. Маркетти, 57 (на скамейке запасных). Рабьо, 87.

Судья: Джуа.

30 октября. Турин. Стадион «Алльянц».

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