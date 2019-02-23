"Ювентус" выразил соболезнования в связи со смертью вдовы экс-президента Джованни Аньелли

Скончалась Марелла Аньелли, вдова экс-президента "Ювентуса" Джованни Аньелли. Ей был 91 год. "Ювентус" на своем официальном сайте выразил соболезнования ее родным и близким.

Джованни Аньелли скончался в 2003 году в возрасте 81 года. Сейчас президентом "Ювентуса" является его племянник Андреа Аньелли

- В этот день "Ювентус" вместе со всей семьей Аньелли. Клуб адресует всем им самые искренние соболезнования, - говорится в сообщении.

Все о чемпионате Италии – здесь.