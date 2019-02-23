"Ювентус" выразил соболезнования в связи со смертью вдовы экс-президента Джованни Аньелли

Скончалась Марелла Аньелли, вдова экс-президента "Ювентуса" Джованни Аньелли. Ей был 91 год. "Ювентус" на своем официальном сайте выразил соболезнования ее родным и близким.
Джованни Аньелли скончался в 2003 году в возрасте 81 года. Сейчас президентом "Ювентуса" является его племянник Андреа Аньелли
- В этот день "Ювентус" вместе со всей семьей Аньелли. Клуб адресует всем им самые искренние соболезнования, - говорится в сообщении.
Juventus says goodbye to Donna Marella. https://t.co/vWtkT3GU8y pic.twitter.com/MLUq4XTUjY– JuventusFC (@juventusfcen) 23 февраля 2019 г.
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