«Ювентус» выкупит Маккенни у «Шальке»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни, арендованный у «Шальке», может остаться в итальянском клубе, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, туринцы готовы выкупить 22-летнего американца за 18,5 миллиона евро, которые указаны в контракте. При этом «Ювентус» обязан приобрести игрока, если попадет в топ-4 серии А по итогам сезона.

В текущем сезоне Маккенни провел 21 матч за «Ювентус», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.