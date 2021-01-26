«Ювентус» выкупит Маккенни у «Шальке»
03:10
Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни, арендованный у «Шальке», может остаться в итальянском клубе, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, туринцы готовы выкупить 22-летнего американца за 18,5 миллиона евро, которые указаны в контракте. При этом «Ювентус» обязан приобрести игрока, если попадет в топ-4 серии А по итогам сезона.
В текущем сезоне Маккенни провел 21 матч за «Ювентус», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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