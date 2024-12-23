«Ювентус» выиграл 1700-й матч в серии А

«Ювентус» в матче 17-го тура чемпионата Италии на выезде обыграл «Монцу» со счетом 2:1.

Туринцы одержали 1700-ю победу в серии А. По данным портала статистики Opta, это четвертый результат в топ-5 лиг Европы (учет ведется с сезона-1929/30). Больше побед за указанный период одержали лишь «Реал», «Барселона» и «Арсенал».

«Ювентус» прервал серию из четырех ничьих в серии А и с 31 очком расположился на шестом месте в турнирной таблице.