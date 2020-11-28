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«Ювентус» вступил в переговоры с Кабаком

13:46
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«Ювентус» начал переговоры по трансферу защитника «Шальке» Озана Кабака, сообщает The Sun.

По информации источника, клуб из Турина хочет перехватить 20-летнего турка у «Ливерпуля», который видит в футболисте замену травмированным Виргилу ван Дейку и Джо Гомесу.

В сезоне-2020/21 Кабак провел за «Шальке» 3 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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