"Ювентус" впервые за семь лет сыграет без Барцальи, Бонуччи и Кьеллини

Сегодня "Ювентус" сыграет с "Пармой" в матче 22-го тура чемпионата Италии. В этом матче не сыграют защитник Джорджо Кьеллини, Андреа Барцальи и Леонардо Бонуччи. Все эти футболисты травмированы.

Как сообщает Football Italia впервые с марта 2012 года "Ювентус" не сможет задействовать ни одного из этих футболистов. В последний раз это случилось в матче с "Дженоа" 11 марта 2012 года (0:0). При этом Бонуччи успел провести один сезон в "Милане" за это время.

Матч "Ювентус" - "Парма" начнется в 22.45 по московскому времени. Итальянские СМИ ожидают, что в центре защиты сыграют Мартин Касерес и Даниэле Ругани.

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