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«Ювентус» возобновил тренировки на клубной базе

11:58
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«Ювентус» возобновил тренировки на клубной базе, сообщает пресс-служба клуба.

Футболистов команды допустили до тренировки после того, как они прошли тестирование на наличие коронавируса.

В данный момент с «Ювентусом» не могут тренироваться Пауло Дибала, заболевший коронавирусом, и Криштиану Роналду, который накануне вернулся в Турин из Португалии и теперь должен провести 2 недели на самоизоляции.

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