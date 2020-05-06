«Ювентус» возобновил тренировки на клубной базе, сообщает пресс-служба клуба.

Футболистов команды допустили до тренировки после того, как они прошли тестирование на наличие коронавируса.

В данный момент с «Ювентусом» не могут тренироваться Пауло Дибала, заболевший коронавирусом, и Криштиану Роналду, который накануне вернулся в Турин из Португалии и теперь должен провести 2 недели на самоизоляции.