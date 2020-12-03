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«Ювентус» видит в Юмтити замену Кьеллини

10:48
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«Ювентус» интересуется защитником «Барселоны» Самюэлем Юмтити, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в итальянском клубе рассматривают 27-летнего француза в качестве замены Джорджо Кьеллини, чье восстановление от травмы затягивается. Отмечается, что Кьеллини также может завершить карьеру по окончании сезона, в связи с чем «бьяконери» находятся в поиске альтернативы 36-летнему итальянцу.

Юмтити не появлялся на поле в сезоне-2020/21, футболист восстанавливается от травмы колена. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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