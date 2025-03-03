«Ювентус» примет «Верону» в матче 27-го тура итальянской серии А в понедельник, 3 марта. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Ювентус» — «Верона» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.

03 марта 2025, 22:45. Алльянц (Турин)

Встреча команд в первом круге завершилась победой туринцев со счетом 3:0. В чемпионате Италии-2024/25 «Ювентус» набрал 49 очков, «Верона» — 26. В 26-м туре серии А «Ювентус» победил «Кальяри» (1:0), а «Верона» — «Фиорентину» (1:0).