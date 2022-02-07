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Сегодня, 00:35

Голы Влаховича и Закарии принесли «Ювентусу» победу над «Вероной»

Сергей Разин
корреспондент
6 февраля. «Ювентус» — «Верона» — 2:0.
Фото Reuters

«Ювентус» в матче 24-го тура чемпионата Италии обыграл «Верону» со счетом 2:0.

Отличились Душан Влахович и Денис Закария. Для обоих игроков это был дебютная игра за туринцев.

После этого матча «Ювентус» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Верона» с 33 очками — на девятой строчке.

Италия. Серия А. 24-й тур
06 февр, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Верона
Голы
Влахович, 13 (1:0), Закария, 61 (2:0)
Ювентус
Щенсны Де Шильо Кьеллини (Ругани, 75 ) де Лигт Данилу Артур Рабьо Закария (Маккенни, 83 ) Влахович Мората (Кин, 83 ) Дибала (Куадрадо, 75 )
Верона
Монтипо Казале (Шутало, 84) Чеккерини (Рецос, 72) Гюнтер Депаоли Мигел Велозу (Бесса, 46) Барак (Калинич, 72) Лазович Илич (Прашелик, 84) Тамез Лазанья
Предупреждения
Мората 58  -  Депаоли 17
Судьи
Массими (Италия)

ФК Верона
ФК Ювентус
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Закария забил свой первый гол за «Ювентус» в дебютном матче

Чемпионат Италии: «Интер» проиграл «Милану», «Ювентус» победил «Верону» и другие матчи 24-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.02 17:00
Рома – Дженоа
 0 : 0
5.02 20:00
Интер – Милан
 1 : 2
5.02 22:45
Фиорентина – Лацио
 0 : 3
6.02 14:30
Аталанта – Кальяри
 1 : 2
6.02 17:00
Болонья – Эмполи
 0 : 0
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 0 : 2
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 4 : 0
6.02 20:00
Удинезе – Торино
 2 : 0
6.02 22:45
Ювентус – Верона
 2 : 0
7.02 22:45
Салернитана – Специя
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 21 1 4
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