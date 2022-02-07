Голы Влаховича и Закарии принесли «Ювентусу» победу над «Вероной»

«Ювентус» в матче 24-го тура чемпионата Италии обыграл «Верону» со счетом 2:0.

Отличились Душан Влахович и Денис Закария. Для обоих игроков это был дебютная игра за туринцев.

После этого матча «Ювентус» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Верона» с 33 очками — на девятой строчке.