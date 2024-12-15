«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией», забив с пенальти на 90+5-й минуте

«Ювентус» в матче 16-го тура чемпионата Италии на своем поле сыграл вничью с «Венецией» со счетом 2:2.

В составе гостей отличились Микаэль Эгиль Эллертссон и Джей Идзес, у туринцев голы на счету Федерико Гатти и Душана Влаховича, который реализовал пенальти на 90+5-й минуте. На 49-й минуте ВАР отменил гол хозяев из-за игры рукой Кенана Йылдыза.

«Ювентус» продлил серию без побед в чемпионате до четырех матчей и с 28 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Венеция» с 10 очками — на последней строчке.