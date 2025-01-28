«Ювентус» ведет переговоры с Хави
Руководство «Ювентуса» связалось с бывшим тренером «Барселоны» Хави и его представителям для проведения предварительных переговоров по возможной работе в туринском клубе, сообщает издание L'Equipe.
45-летний испанец остается без команды после ухода из «Барселоны» в июне 2024 года. Он с 2021 года тренировал каталонцев, а с 2019 по 2021 год работал в «Аль-Садде».
В этом сезоне «Ювентус» под руководством Тиаго Мотты одержал 8 побед и сыграл 13 раз вничью, набрав 37 очков в серии А. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|
2
|Интер
|21
|15
|5
|1
|55-18
|50
|
3
|Аталанта
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|
4
|Лацио
|22
|12
|3
|7
|38-30
|39
|
5
|Ювентус
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|
6
|Фиорентина
|21
|10
|6
|5
|35-22
|36
|
7
|Милан
|21
|9
|7
|5
|32-23
|34
|
8
|Болонья
|21
|8
|10
|3
|33-27
|34
|
9
|Рома
|22
|8
|6
|8
|33-28
|30
|
10
|Дженоа
|22
|6
|8
|8
|20-30
|26
|
11
|Торино
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|
12
|Удинезе
|22
|7
|5
|10
|25-34
|26
|
13
|Комо
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|
14
|Эмполи
|22
|4
|9
|9
|21-29
|21
|
15
|Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|
16
|Лечче
|22
|5
|5
|12
|15-40
|20
|
17
|Верона
|22
|6
|2
|14
|25-48
|20
|
18
|Парма
|22
|4
|8
|10
|28-39
|20
|
19
|Венеция
|22
|3
|7
|12
|20-35
|16
|
20
|Монца
|22
|2
|7
|13
|20-33
|13
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.01
|22:45
|
Торино – Кальяри
|2 : 0
|25.01
|17:00
|
Комо – Аталанта
|1 : 2
|25.01
|20:00
|
Наполи – Ювентус
|2 : 1
|25.01
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|1 : 1
|26.01
|14:30
|
Милан – Парма
|3 : 2
|26.01
|17:00
|
Удинезе – Рома
|1 : 2
|26.01
|20:00
|
Лечче – Интер
|0 : 4
|26.01
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|1 : 2
|27.01
|20:30
|
Венеция – Верона
|1 : 1
|27.01
|22:45
|
Дженоа – Монца
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|16
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|12
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|17
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3
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