«Ювентус» вдесятером сыграл вничью с «Ромой», Роналду и Верету забили по два гола

«Рома» и «Ювентус» сыграли вничью во 2-м туре чемпионата Италии — 2:2. На дубль французского полузащитника римлян Жордана Верету двумя голами ответил нападающий туринцев Криштиану Роналду.

«Юве» с 62-й минуты играл в меньшинстве — при счете 2:1 в пользу «Ромы» был удален хавбек гостей Адриен Рабьо.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

«Рома» — «Ювентус» — 2:2 (2:1)

Голы: Верету, 31 — с пенальти (1:0). Криштиану Роналду, 44 — с пенальти (1:1). Верету, 45+1 (2:1). Криштиану Роналду, 69 (2:2).

«Рома»: Миранте, Сантон (Бруну Перес, 68), Спинаццола, Манчини, Кумбулла, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету, Пеллегрини (Диавара, 72), Джеко, Педро.

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данилу, Рэмси (Бентанкур, 68), Рабьо, Маккенни (Артур, 58), Криштиану Роналду, Куадрадо, Мората (Дуглас Коста, 58), Кулушевски (Фработта, 85).

Предупреждения: Рабьо, 30. Кумбулла, 36. Пеллегрини, 54. Фработта, 86.

Удаление: Рабьо, 62.

Судья: Ди Белло.

27 сентября. Рим. Стадион Олимпийский.