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«Ювентус» уволит Сарри

15:28
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Руководство «Ювентуса» в ближайшее время объявит об увольнении главного тренера команды Маурицио Сарри. Об этом сообщил Sky Sport Italia.

Накануне «Ювентус» вылетел из плей-офф Лиги чемпионов после ответного матча 1/8 финала с «Лиона» (2:1 в Турине, общий счет — 2:2, французский клуб прошел в четвертьфинал по голам на выезде).

Ранее сообщалось, что команду предложили возглавить Маурисио Покеттино, который работал с «Тоттенхэмом».

Сарри с «Ювентусом» выиграл чемпионат Италии и уступил в финале Кубка «Наполи».

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