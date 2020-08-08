«Ювентус» уволит Сарри
15:28
Руководство «Ювентуса» в ближайшее время объявит об увольнении главного тренера команды Маурицио Сарри. Об этом сообщил Sky Sport Italia.
Накануне «Ювентус» вылетел из плей-офф Лиги чемпионов после ответного матча 1/8 финала с «Лиона» (2:1 в Турине, общий счет — 2:2, французский клуб прошел в четвертьфинал по голам на выезде).
Ранее сообщалось, что команду предложили возглавить Маурисио Покеттино, который работал с «Тоттенхэмом».
Сарри с «Ювентусом» выиграл чемпионат Италии и уступил в финале Кубка «Наполи».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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