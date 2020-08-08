«Ювентус» уволит Сарри

Руководство «Ювентуса» в ближайшее время объявит об увольнении главного тренера команды Маурицио Сарри. Об этом сообщил Sky Sport Italia.

Накануне «Ювентус» вылетел из плей-офф Лиги чемпионов после ответного матча 1/8 финала с «Лиона» (2:1 в Турине, общий счет — 2:2, французский клуб прошел в четвертьфинал по голам на выезде).

Ранее сообщалось, что команду предложили возглавить Маурисио Покеттино, который работал с «Тоттенхэмом».

Сарри с «Ювентусом» выиграл чемпионат Италии и уступил в финале Кубка «Наполи».