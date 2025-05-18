«Ювентус» и «Удинезе» встретятся в чемпионате Италии 18 мая

«Ювентус» и «Удинезе» встретятся в 37-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 18 мая. Игра на «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия) начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча на российских телеканалах не планируется. Ключевые события и результат игры «Ювентус» — «Удинезе» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур.

18 мая 2025, 21:45. Алльянц (Турин)

Перед игровым днем серии А «Ювентус» с 64 очками в 36 турах занимает четвертое место, гарантирующее участие в Лиге чемпионов. Предыдущим соперником «Старой синьоры» был «Лацио» (1:1).

У «Удинезе» — 44 очка и 12-я строчка, черно-белые в предыдущем туре уступили «Монце» (1:2).