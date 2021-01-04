Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе»

«Ювентус» победил «Удинезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 4:1.

В составе победителей Криштиану Роналду оформил дубль, еще по одному голу забили Федерико Кьеза и Пауло Дибала. В составе «Удинезе» отличился Марвин Зегелар.

«Ювентус» набрал 27 очков и занимает 5-е место в таблице Серии А. У «Удинезе» 15 очков и 13-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

«Ювентус» — «Удинезе» — 4:1 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 31 (1:0). Кьеза, 49 (2:0). Криштиану Роналду, 70 (3:0). Зегелар, 90 (3:1). Дибала, 90+3 (4:1).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи (Кьеллини, 83), Данилу, Алекс Сандру (Фработта, 83), де Лигт, Рэмси (Бернардески, 74), Маккенни (Артур, 65), Бентанкур, Криштиану Роналду, Дибала, Кьеза (Кулушевски, 74).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар, Де Майо (Молина, 64), Самир, Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Перейра (Мандрагора, 74), де Пауль, Уоллас (Макенго, 81), Пуссетто (Форестьери, 46), Лазанья (Несторовски, 74).

Предупреждения: Кьеза, 7. Маккенни, 33. де Лигт, 64.

Судья: Джакомелли.

3 января. Турин. Стадион «Алльянц».