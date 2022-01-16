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Сегодня, 00:41

«Ювентус» дома обыграл «Удинезе»

Евгений Петров
Корреспондент

«Ювентус» победил «Удинезе» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Голы забивали Пауло Дибала и Уэстон Маккенни.

«Юве» набрал 41 очко и занимает пятое место. У «Удинезе» 20 очков и 14-я позиция.

Италия. Серия А. 22-й тур
15 янв, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Удинезе
Голы
Дибала, 19 (1:0), Маккенни, 79 (2:0)
Ювентус
Щенсны де Лигт Пеллегрини (Де Шильо, 57 ) Ругани Артур (Локателли, 46 ) Маккенни Бентанкур (Рабьо, 82 ) Дибала Куадрадо Кин (Мората, 64 ) Кулушевски (Бернардески, 46 )
Удинезе
Паделли Перес Зегелар Удогие Найтинк Соппи (Яяло, 81) Арслан (Самарджич, 85) Макенго Уоллас (Саксесс, 81) Бету Деулофеу (Пуссетто, 66)
Предупреждения
Артур 23  -  Соппи 34, Зегелар 77
Судьи
Джуа

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
ФК Удинезе
ФК Ювентус
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
7
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
8
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 20 4 8 8 28-36 20
15
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 20 3 2 15 13-46 11
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.01 17:00
Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
 0 : 3
15.01 22:45
Ювентус – Удинезе
 2 : 0
16.01 14:30
Сассуоло – Верона
 - : -
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
 - : -
16.01 20:00
Рома – Кальяри
 - : -
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 - : -
17.01 20:30
Болонья – Наполи
 - : -
17.01 20:30
Милан – Специя
 - : -
17.01 22:45
Фиорентина – Дженоа
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
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Душан Влахович

Фиорентина

 16
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 19 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

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