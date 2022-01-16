«Ювентус» дома обыграл «Удинезе»

«Ювентус» победил «Удинезе» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Голы забивали Пауло Дибала и Уэстон Маккенни.

«Юве» набрал 41 очко и занимает пятое место. У «Удинезе» 20 очков и 14-я позиция.