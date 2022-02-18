«Ювентус» — «Торино»: Ругани не сможет сыграть из-за травмы, его заменит Пеллегрини

В стартовом составе «Ювентуса» на матч 26-го тура чемпионата Италии против «Торино» произошло изменение.

? Team News | @DanieleRugani has withdrawn and will be replaced by Pellegrini in the starting XI. #JuveToro #ForzaJuve — JuventusFC (@juventusfcen) February 18, 2022

В состав ранее был включен Даниеле Ругани, однако игрок получил травму перед матчем. Вместо него на поле выйдет Лука Пеллегрини.

О степени серьезности повреждения данных пока нет. Матч начнется в 22.45 по московскому времени.

27-летний Даниеле Ругани в текущем сезоне провел 11 матчей за «Юве» и забил один мяч.