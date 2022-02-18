«Ювентус» — «Торино»: Ругани не сможет сыграть из-за травмы, его заменит Пеллегрини
В стартовом составе «Ювентуса» на матч 26-го тура чемпионата Италии против «Торино» произошло изменение.
? Team News | @DanieleRugani has withdrawn and will be replaced by Pellegrini in the starting XI. #JuveToro #ForzaJuve— JuventusFC (@juventusfcen) February 18, 2022
В состав ранее был включен Даниеле Ругани, однако игрок получил травму перед матчем. Вместо него на поле выйдет Лука Пеллегрини.
О степени серьезности повреждения данных пока нет. Матч начнется в 22.45 по московскому времени.
27-летний Даниеле Ругани в текущем сезоне провел 11 матчей за «Юве» и забил один мяч.
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|
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|
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|4
|12
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|28
|
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|6
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|
15
|Специя
|25
|7
|5
|13
|27-46
|26
|
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|Сампдория
|25
|6
|5
|14
|33-42
|23
|
17
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|25
|4
|9
|12
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|
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|Венеция
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|
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|25
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|
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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|19
|
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Джованни Симеоне
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|П
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Ромеро Луис Альберто
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|
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Хакан Чалханоглу
Интер
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|
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Доменико Берарди
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|И
|К
|Ж
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Николо Дзаньоло
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|1
|7
|
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|1
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