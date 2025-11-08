Матч «Ювентуса» и «Торино» в серии А завершился нулевой ничьей

«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Черное-белые набрали 19 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице серии А. Команда не проигрывает на протяжении последних четырех матчей во всех турнирах. «Быки» продлили беспроигрышную серию в чемпионате до шести встреч и с 14 баллами поднялись на 11-ю строчку.

Следующий матч в серии А «Ювентус» проведет 22 ноября на выезде против «Фиорентины», а «Торино» 24 ноября примет «Комо».