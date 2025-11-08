Футбол
8 ноября, 21:57

Матч «Ювентуса» и «Торино» в серии А завершился нулевой ничьей

Алина Савинова
Джонатан Дэвид и Альберто Палеари.
Фото Reuters

«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Черное-белые набрали 19 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице серии А. Команда не проигрывает на протяжении последних четырех матчей во всех турнирах. «Быки» продлили беспроигрышную серию в чемпионате до шести встреч и с 14 баллами поднялись на 11-ю строчку.

Следующий матч в серии А «Ювентус» проведет 22 ноября на выезде против «Фиорентины», а «Торино» 24 ноября примет «Комо».

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур.
08 ноября, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:0
Торино

    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Интер 11 8 0 3 26-12 24
    2
    		 Рома 11 8 0 3 12-5 24
    3
    		 Милан 11 6 4 1 17-9 22
    4
    		 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
    5
    		 Болонья 11 6 3 2 18-8 21
    6
    		 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
    7
    		 Комо 11 4 6 1 12-6 18
    8
    		 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
    9
    		 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
    10
    		 Удинезе 11 4 3 4 12-17 15
    11
    		 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
    12
    		 Торино 11 3 5 3 10-16 14
    13
    		 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
    14
    		 Кальяри 11 2 4 5 9-14 10
    15
    		 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
    16
    		 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
    17
    		 Парма 11 1 5 5 7-14 8
    18
    		 Дженоа 11 1 4 6 8-16 7
    19
    		 Верона 11 0 6 5 6-16 6
    20
    		 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5
